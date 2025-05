Nick Kyrgios delira su Sinner: "Dimissioni sospette"

Nick Kyrgios, ormai noto sostanzialmente solo per i suoi deliri contro Jannik Sinner, si è prodotto in un’altra frecciata contro il numero 1 al mondo. Il tennista australiano ha infatti accusato Sinner, appena tornato a giocare dopo un lungo stop di tre mesi, di aver assunto un comportamento sospetto e poco sportivo. Come di consueto, le sue parole hanno sollevato polemiche, alimentando l’ennesimo episodio di attacchi personali che sembrano caratterizzare l’atteggiamento di Kyrgios nei confronti del nostro connazionale.

Sinner, che ha affrontato tre mesi di stop per il caso-Clostebol, ha fatto il suo ritorno sul circuito con grande impegno e determinazione, battuto soltanto in finale agli Atp 1000 di Roma. Ma Kyrgios non ha perso l'occasione per lanciare accuse che appaiono non solo prive di senso, ma anche completamente infondate. L'ossessione di Kyrgios nei confronti del giovane tennista italiano è ormai evidente.