Mediaset, sfogo durissimo contro il GfVip: "Capite chi ca*** mandiamo in tv?"

È polemica su un'ex coppia del Grande Fratello Vip. Tutta colpa di un'indiscrezione diffusa da una fan dell'esperta di gossip Deianira Marzano. Il gossip, appunto, riguarda due ex vipponi che avrebbero richiesto al loro fandom una cucina da ben 13mila euro come regalo. Una proposta che ha scioccato molti, tra cui Andreas Muller.

L’ex ballerino di Amici ha condiviso l’articolo di Trash Italiano sulle sue storie Instagram e ha attaccato i personaggi in questione. "Capite come siamo messi? Chi diventa famoso? Chi ca**o seguite? E chi mandiamo in televisione?". Che quella del fidanzato di Veronica Peparini sia una frecciata al reality e a chi lo conduce, Alfonso Signorini?

In ogni caso sul web è caccia ai nomi dei due gieffini nel mirino. Inizialmente, alcuni hanno pensato si trattasse di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Teoria subito smentita da Deianira sul suo profilo Instagram. Ecco allora che sono spuntati Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Ad alimentare il dubbio la wish list condivisa da Tavassi sul suo canale Twitch. Una lista piena di regali che i suoi fan potrebbero fargli. E oltre ai videogiochi, ecco che ci sono anche alcuni elettrodomestici come una scopa elettrica. Tutto vero e tutto in grado di scatenare l'ira della rete.