Gf, la frase choc di Rosy Chin: "Mai visto un cinese con un'italiana"

Rosy Chin fa ancora discutere. La chef concorrente del Grande Fratello sembra non rispettare le direttive di Pier Silvio Berlusconi, che da tempo chiede uno stop al trash. E così, dopo il siparietto sui cinesi, ecco che Rosy ci ricasca. La cuoca di origini cinesi è stata inquadrata in cucina, ai fornelli, mentre intonava la famosa canzone "Bésame mucho" usando un mestolo come microfono. Peccato però che abbia storpiato il testo in un modo ironico e un po' sopra le righe.

Così la produzione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha subito interrotto il siparietto richiamando un concorrente in confessionale, ma l'episodio ormai era già stato trasmesso. Solo pochi giorni fa aveva rivelato: "Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma avete presente i cliché su noi? Tipo ‘Non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘Non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘Non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei. C’è un motivo".

A quel punto la concorrente ha cercato di evitare le volgarità utilizzando un termine diverso che però ha lasciato ben poco spazio all'immaginazione: "Io non ho visto un’enciclopedia di quelle cose… di cactus, però quei pochi cactus che ho visto scientificamente è comprovato che non siamo… È una questione di biologia, com’è che si dice… di anatomia".