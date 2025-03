Valeria Marini pensa di non essere ripresa, come viene beccata: viene giù Domenica In

Un caos organizzato, o forse solo caos. E i telespettatori di Domenica In, a casa, impazziscono. Il salottino domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier il 23 marzo è stato preso d'assalto, letteralmente assediato, dalle protagoniste di Ne vedremo delle belle, lo show al femminile di Carlo Conti che ha debuttato sabato sera, sempre su Rai 1. Valeria Marini, Pamela Prati, Carmen Russo, Patrizia Pellegrino, Matilde Brandi sono solo alcune delle primedonne che si scatenano in un karaoke sulle note di Pelle diamante di Marcella Bella. Puro "girl power", con la Venier che si porta le mani nei capelli perché la situazione sfugge rapidamente dalle sue mani.

ho raggiunto l’estasi temo #domenicain pic.twitter.com/V6oB0OIIBe

— OPI | MADRE Y ABUELA GAGA era (@opiquellovero) March 23, 2025

A guidare la combriccola microfono in pugno è la Marini, un po' stonata ma trascinante. Lo studio si trasforma in una autentica bolgia. Sui titoli di coda, poi, ecco un altro momento danzereccio e canterino per tutta la combriccola vip. Ed è qui che i telespettatori, su X, colgono un dettaglio passato inosservato ai più.

Protagonista, ancora una volta, la Marini versione leader, intenta a spiegare alle colleghe cosa fare credendo di non essere ripresa, per poi correggersi e "impostarsi" in un batter di ciglio, senza fare una piega.

