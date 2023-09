X-Factor, "sei Superga... sei uno schianto": strofa agghiacciante, esplode il caso

23 settembre 2023 a

a

a

Le delusioni d'amore fanno molto male. Ma se sei un artista - meglio: un cantante - posso rivelarsi una grande fonte d'ispirazione. Soprattutto se l'intenzione è sfogare tutta la frustrazione accumulata dopo una dolorosa separazione. Se però ti trovi sul palco di X Factor e devi convincere la giuria a puntare sul tuo talento, non sempre può essere un'ottima soluzione. Come nel caso di Enrico Polloni, candidato alla selezione del talent in onda su Sky e condotto da Francesca Michielin.

Polloni è stato l'artefice di una delle esibizioni più contestate della storia de programma musicale. Già con il titolo è partito malissimo: "70 cammelli", pensato dopo che il ragazzo aveva consultato un sito internet per quantificare il valore della sua ex fidanzata appunto in cammelli. "Questo si chiama coraggio", commenta ironicamente Fedez. Bufera di commenti indignati, ma aspettiamo di ascoltare il testo del brano per giudicare.

Guarda qui il video dell'esibizione di Enrico Polloni a X Factor

Il giovane concorrente con una strofa terricicante ha confermato il giudizio negativo iniziale: "Tu che sei stupenda. Anzi, tu sei Superga, perché sei uno schianto". Il riferimento è alla tragedia del Grande Torino che il 4 maggio 1949 costò la vita a 31 persone, morte dopo che l'aereo sul quale viaggiava la squadra granata si schiantò sulla collina torinese. Sui social, per il giovane aspirante cantante, sono arrivate accuse e insulti. Ma lui, incurante delle critiche, ha risposto con un ironico emoticon del saluto militare. Risultato? Eliminato. Un'altra delusione per il giovane ragazzo.