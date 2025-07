Carlos Alcaraz, la lezione di stile a Wimbledon: "Dalle un bacio"

Letale e devastante in campo in questa prima metà di 2025 è Carlos Alcaraz, che oltre alle vittorie si è reso protagonista nel match contro Fabio Fognini di un gesto da applausi. Nel corso del quinto set della sfida contro il ligure qualcuno una persona si è sentita male sulle tribune del campo centrale. In particolare era la madre di una donna che su X si è congratulata con lo spagnolo, facendole sapere i suoi sentimenti di gratitudine. Il tennista, dal canto suo, ha risposto dicendole di dare un bacio da parte sua alla mamma. Durante la partita, considerando il malore della persona sugli spalti, in una giornata di caldo soffocante, lo spagnolo ha preso una delle sue bottiglie d'acqua e si è diretto verso la tribuna per cercare di porgerla a qualcuno che la portasse alla donna che aveva avuto il mancamento.

Lunedì a tarda sera, Eluned Lewis, figlia della donna, ha scritto su X un paio di messaggi in risposta al video del gesto di Alcaraz, chiedendo di poterlo contattare: "Come posso ringraziare Carlos Alcaraz e il torneo di Wimbledon? Visto che la tifosa che oggi non stava bene era mia madre. Grazie”, ha scritto. E ancora: "Grazie per esservi presi cura di lei”.