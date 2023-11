Giampiero Mughini: "Ho tradito mia moglie, lei ha trovato delle foto"

04 novembre 2023 a

Momento di rivelazioni al Grande Fratello. Qui Giampiero Mughini si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Al centro il matrimonio con Michela Pandolfi. Incalzato da Alfonso Signorini, il giornalista ha deciso di raccontare alcune questioni molto private. Il concorrente del programma di Canale 5 è venuto a sapere che la moglie ha rilasciato un’intervista a Chi nella quale ha dichiarato di essere stata tradita una volta e di non averlo ancora perdonato.

"È successo - ha confessato Mughini - che un’altra persona splendida che ricordo con affetto… È successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere. La cosa è durata qualche mesetto con la consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere più che positivo".

A quel punto Cesara Buonamici, opinionista di questa edizione, ha rincarato la dose: "Ho una domanda per te, in amicizia vorrei sapere come ha fatto a sopportarti?". "Ci abbiamo messo un anno per raggiungere un equilibrio - ha replicato il concorrente -, c’era gente che le diceva che ero omosessuale. Lei faceva la costumista e l’ha bevuta. Ci siamo conosciuti in uno studio televisivo…".