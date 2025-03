Vittorio Sgarbi e la depressione, Mughini: "Come può uscirne"

No, non è più il tempo delle risse. Si parla degli scontri, epici, in tv tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi, con quest'ultimo che come è noto è caduto in una acutissima depressione. I due, al netto degli scontri - su tutti quello avvenuto al Maurizio Costanzo Show - sono sempre rimasti in un rapporto di amicizia.

E così ecco che Mughini, in questi giorni tostissimi per Sgarbi, ridimensiona gli scontri del passato: "Sciocchezze, erano solo sciocchezze". Dunque, a stretto giro, in un'intervista al Corriere della Sera Mughini aggiunge: "Voglio fargli gli auguri più fraterni, lo considero un amico e tutta la famiglia Sgarbi è a me cara".

E ancora: "Vittorio gioca pesante con la sua vita, così come con la cultura, con l’intelligenza, con la sua energia". Poi, Mughini si concede a un aneddoto che riguarda il critico d'arte: "Una volta che andai a cena da lui... la cena era finita alle undici di sera, lui mi propose di uscire. Io ero stanco morto, ma per lui iniziava, di notte, un’altra giornata".

Sugli scatti d’ira per cui Sgarbi è noto, Mughini commenta: "Io non li ho mai avuti, lui sì. Per forza ci ho discusso, non ne potevo fare a meno, ma per me finivano in quell'istante preciso perché di Vittorio ho stima assoluta".