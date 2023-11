Ultravioletta, si mette male a Reazione a catena: "Il terrore nei suoi occhi"

15 novembre 2023 a

Sembra mettersi male per gli Ultravioletta. Il trio "occhialuto" si conferma sì campione a Reazione a Catena, il fortunatissimo quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni (che tra qualche settimana passerà lo scettro a Pino Insegno), ma le performance appaiono in calando. Come se avvertissero un certo senso di stanchezza.

Come sottolinea il profilo "Statistiche Reazione a Catena" su X (l'ex Twitter), infatti, alla "Intesa vincente" della puntata andata in onda il 14 novembre "realizzano il loro punteggio più basso da quando sono a Reazione a catena: 7 punti comunque sufficienti a battere i Piccoli Lord e confermarsi campioni. Ora sono quinti da soli nella classifica di chi ha vinto più serate". Una bella soddisfazione, certo, ma qualcosa scricchiola.

A confermarlo anche i commenti di tanti telespettatori che ogni sera si ritrovano su X per commentare la puntata in presa diretta. Non passano inosservate nemmeno le palesi difficoltà nel gioco finale, "l'ultima catena". "Questi tre mi fanno cadere le braccia", scrive un telespettatore. "In tre non la indovinano Bah", gli fa eco un altro. Contestati soprattutto per l'ultima parola, non indovinata: i due indizi sono "fisso" e "asta", la risposta dei campioni è "incastro" ma quella corretta è "incanto". Nel mirino ci finisce Nunzio, l'unico ragazzo tra gli Ultravioletta: "Il terrore negli occhi quando deve rispondere". "Bravo Nunzio... Vedi che se ti applichi le risposte le sai", prova invece a rincuorarlo a distanza una fan. Ma soprattutto la povera Donatella: "Ma ha mai indovinato una parola nella catena finale?", chiede qualcuno. Risposta indiretta: "Non ne indovina una Donatella".

Ovvie le rimostranze per gli autori, massacrati per una risposta da appassionati di matematica. "Gli autori sono alla frutta!!!! Ventisette cubo di tre! Ma cambiate mestiere!!!", oppure "27 cubo di 3 è da denuncia però".