Ultravioletta truffati? "Non è un sinonimo": esplode il pubblico di Reazione a Catena

Il domino degli Ultravioletta continua: sono ancora loro a imporsi nella puntata di Reazione a Catena di martedì 14 novembre. Campioni, campionissimi, sempre più protagonisti del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1 e campione in termine di ascolti. Ormai, il terzetto di Torino si conferma da parecchie puntate. Ma oggi non è riuscito a ritoccare in meglio il montepremi, cadendo al gioco finale.

Gli Ultravioletta hanno infatti avuto la meglio all'Intesa vincente, una sorta di semifinale, contro gli sfidanti di turno, I piccoli lord. E alla finalissima, alla catena finale, si sono presentati con una vincita potenziale di ben 123mila euro.

Taglio dopo taglio, però, sono arrivati a giocare per 3.844 euro. La composizione dell'ultima parola era la seguente: fisso, "in...o" la parola da indovinare e dunque il terzo elemento, comprato dagli Ultravioletta. La soluzione offerta dal terzetto è stata "asta", parola però sbagliata: quella corretta era "incanto".

"Vergogna, ma ritiratevi". Ultravioletta, a Reazione a catena la situazione precipita

E come al solito, ecco scatenarsi la polemica: secondo molti, su X, infatti la soluzione era illogica. "Incanto non è sinonimo di fisso", notava un utente. "Incanto non penso proprio", aggiungeva un altro. E così via, tra molti che manifestavano il loro disappunto per la scelta degli autori. Gli Ultravioletta ci riproveranno alla prossima puntata.