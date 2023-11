Unomattina, sciopero e lavoro? Su Rai 1 un caso che la dice lunghissima

Klaus Davi 18 novembre 2023 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Unomattina)

Si sta svolgendo uno dei dibattiti più surreali degli ultimi anni. Alcune sigle sindacali hanno promosso uno sciopero nel bel mezzo di un contesto economico europeo non florido, con grandi aziende italiane che lasciano a casa migliaia di lavoratori e Pmi che non trovano personale. Non si discute il diritto a scioperare, l’ha ribadito anche la premier Meloni. La questione riguarda invece la “politicizzazione” dello sciopero, pretesto per attaccare il governo.

Ma ecco che l’Auditel ci viene in aiuto. Unomattina, il contenitore mattutino di Rai 1 affidato a Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, parla puntualmente di lavoro. Temi come tirocini e formazione (ieri) o “reskilling”, ovvero nuove competenze per tornare occupabili (venerdì scorso), sono trattati con dovizia grazie alla presenza di esperti in studio.

Il format viaggia sull’ottima media del 18% ma chissà perché con questi spazi la curva spesso sale dell’1% di share acquistando fino a 20/30mila spettatori in più su un totale di circa 800.000 medi, segnalano da OmnicomMediaGroup. C'è fame di lavoro e le istituzioni dovrebbero concentrarsi su questa. Ma le priorità di Landini e soci sembrano altre. Alla faccia dei dati Auditel che li sconfessano.