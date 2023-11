Tre Amichette, "gli auricolari di Alessandra": accuse fuori controllo

30 novembre 2023 a

Ci mancava l'auricolare tra i mille sospetti dei telespettatori di Reazione a catena. A scatenare l'ultima (delirante) teoria del complotto sono le Tre Amichette, ormai protagoniste indiscusse del quiz preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.



Le tre signore brianzole stanno scalando la classifica dei record di permanenza dei campioni di questa stagione e contemporaneamente dividono il pubblico che segue la trasmissione da casa, commentando in tempo reale su X (l'ex Twitter). Tra le tre, la più chiacchierata è senza dubbio Alessandra, con un utente che arriva a scrivere: "Non sa se sentire i suggerimenti tramite auricolari o se ascoltare le compagne di gioco". L'accusa, speriamo semiseria, si riferisce ai presunti favoritismi di cui godrebbero i campioni da parte degli autori. Una accusa, va detto, che di volta in volta ha riguardato qualsiasi trio campione e di tanto in tanto pure gli sfidanti. Sui social, si sa, vale tutto. Ma forse fino a un certo punto.

"Gli autori non si sforzano nemmeno a rendere i giochi più stimolanti", scrive a tal proposito un altro spettatore, sicuramente meno avventato. Un altro torna su Alessandra: "O la mannate via, o je cambiate la voce". Secondo un critico, "queste tre hanno un c***o sfacciato!!" mentre un altro, a dimostrazione che la Rete è profondamente democratica, rivendica: "Sono brave le campionesse!!".

A stretto giro di posta, ecco un'altra accusa: "Avrebbe potuto usare il plurale ma avrebbe sbagliato, come faceva a saperlo?". E ancora, stessa musica: "Sapeva già la quarta definizione prima che Marco la dicesse, visto? Ecco come fanno a saperle". Difficile anche considerarla una "prova" del presunto complotto. C'è chi va giù ancora più pesante, ai limiti dell'ingiuria: "Ma ancora queste tre saccenti, presuntuose, boriose, antipatiche e razziste (emblematica l'espressione: È di Napoli quello che canta questa canzone) mi devo ritrovare come concorrenti? Nessuno le sbatte fuori? Ma dico io, le selezioni come caz***o le fate?".

Addirittura, un utente chiede di "riesumare Lombroso e fate arrestare la signora Alessandra!!!!!". Per fortuna che qualcuno riporta tutto alla giusta dimensione: "A me le amichette piacciono, mi trasmettono il buonumore, ecco, l'ho detto...".