Tieni il tempo, "chiudere Reazione a catena": risposta sconcertante

Anche i Tre Mida durano pochissimo: a Reazione a catena i fisioterapisti "dalle mani d'oro" Marco, Davide e Jacopo se ne escono mestamente dopo una sola serata di gloria cedendo il passo agli sfidanti Tieni il tempo, trio composto a mamma, papà e figlio con un hobby particolare: "Facciamo i cronometristi per eventi come i rally e lo sci...", spiega la signora Laura. "Mi fanno il cenno che devo tenere il tempo - indica con le mani Marco Liorni, interrompendola - quindi andiamo con la caccia alla parola".

L'inizio, un po' raggelante, non inganni: la famigliola conquista Liorni, il pubblico in studio e a casa e il quiz del preserale di Rai 1, sbaragliando i Tre Mida all'Intesa vincente e arrivano all'Ultia Catnea con la bellezza di 132mila euro in palio come montepremi.

Alla fine arrivano all'ultima parola con 66mila euro da portarsi a casa. A "Scuola" si aggiunge la parola misteriosa "co...e". Difficile, allora i neo-campioni chiedono la terza parola, "anno". Iniziano a volare le ipotesi: "Commerciale", "College, "Corrente", e i Tieni il tempo alla fine optano per la prima, "Commerciale". Sull'ex Twitter X sembrano tutti convinti, l'hanno azzeccata.

Con grande sorpresa e disappunto invece quella giusta è "corrente". E scatta la rivolta perché non sembra così automatico il collegamento con "scuola". "Corrente di pensiero, era molto tecnica come spiegazione", conferma Liorni. E tra i commenti spuntano i classici "chiudere", assai polemici, e "ci vuole la busta" da chi chiede più trasparenza.