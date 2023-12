Affari Tuoi, nonna Silvana scatena il delirio: "Avanti col coltello tra i denti!", scene mai viste

18 dicembre 2023 a

Il gioco dei pacchi, Affari Tuoi, una mania tutta italiana. Eccoci nello studio di Amadeus, al programma in onda su Rai 1, la puntata è quella di lunedì 18 dicembre. E come sempre, una nutrita schiera di utenti commenta in tempo reale su X quanto vede sul piccolo schermo.

E nella puntata in questione i social letteralmente impazziscono. Già, la concorrente è nonna Silvana, in studio assieme alla nipote. Una signora arguta, simpaticissima, dolce. Insomma, nonna Silvana conquista i social, anche se come sempre contro di lei si levano anche voci contrarie.

Come detto, è un vero e proprio delirio. I commenti sono tutti su di lei, su Silvana, che diverte anche Amadeus, il padrone di casa. "Nonna Silvana riceverà per fine anno una stufetta", commenta un utente, aggiungendo "parenti serpenti" e spiegando come il suo sia uno scherzo bonario. Poi c'è chi punta il dito contro la compagna di avventura: "Tanto forte la nonna quanto antipatica la nipote". "Che forte questa nonna!", scrive Francy dopo che Silvana ricorda: "Ho caricato tanti balotti io...".

Ma, soprattutto, nonna Silvana è determinatissima: vuole fare il botto, non si accontenta. "La nonna vuole andare aventi col coltello tra i denti!", scriveva un altro utente. "Secondo me non vince nulla, meglio accettare un'offerta", suggeriva un altro. Infine, dopo un errore nella scelta del pacco, la bordata: "Mazza nonna quanto porti sfi***!". Assolutamente ingeneroso...