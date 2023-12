Affari Tuoi, la strana teoria diventa virale: "Quali sono i pacchi coi premi alti"

16 dicembre 2023 a

L'ultima puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera, venerdì 15 dicembre, ha acceso e non poco il dibattito sui social. La signora Clara ha tentato la scalata al bottino pesante cercando di accaparrarsi 100mila euro. Un pacco rosso evaporato con il passare dei minuti e lei e il nipote, presente in studio, sono rimasti con un pugno di mosche in mano rifiutando anche l'offerta da 10mila, last-minute, del "Dottore". Insomma una vera e propria serata storta.

Nel corso della puntata Amadeus ha anche concesso i minuti di recupero con la sfida della regione fortunata. Un gioco rapidissimo in cui ci sono in palio in prima battuta 100mila euro e in seconda battuta 50mila euro. La signora Clara ha sbagliato tutte e due le volte e così il montepremi da portare a casa si è ridotto a zero.

E sui social in tanti hanno sottolineato l'errore della concorrente che per ben due volte ha rifiutato e snobbato l'offerta del "Dottore". Insomma un vero disastro che si è consumato nello spazio di pochissimi minuti. Ma non finisce qui. Dopo la puntata infatti qualcuno sui social ha anche avanzato una strana teoria sui pacchi. Un modo per intercettare quelli con i premi più pesanti. Il tweet di una telespettatrice ha animato e non poco il dibattito: "Ragazzi, non prendetemi per scema, ma tutti i pacchi che sono più glitterati hanno sempre cifre alte, fateci caso". Una boutade? Una provocazione? Il messaggio è diventato virale e magari, chissà, qualcuno, guardando in tv la prossima puntata, proverà a capire dove possa essere il fondamento di questa strana suggestione...