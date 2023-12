Affari Tuoi, ecco chi è il "Dottore": la rivelazione dietro le quinte

17 dicembre 2023 a

Affari Tuoi è diventato un programma cult della tv italiana. Ogni sera milioni di telespettatori si perdono in mezzo ai pacchi da aprire per capire quale possa essere il vento della fortuna che accarezza e a volte prende a schiaffi i concorrenti. Ma c’è un personaggio che più di ogni altro attira l’attenzione di chi si sintonizza su Rai Uno, stiamo parlando del “Dottore”, l’uomo misterioso che al telefono con Amadeus formula le offerte per i concorrenti. A volte sono convenienti, ma il più delle volte sono provocatorie o sfacciate per innescare una reazione in chi gioca. Ma chi è il Direttore? Chi si nasconde dietro quella cellulare?

E come riporta Oggi.it, si tratta di Pasquale Romano, capo autore del programma, ex professore di filosofia che da anni lavora nei programmi Rai. Il suo mentore è stato Alberto Castagna, che aveva sposato sua sorella Pucci. “Fu lui a dirmi: “Perché non provi a fare l’autore? Vieni a lavorare con me”, ha raccontato Romano.” Il mio scopo è uno solo: portare il concorrente a un finale significativo”, ha affermato al Corriere della Sera. “Ci si arriva immaginando la persona che hai davanti, le sue scelte”. E ancora: “Cerco di valutare psicologicamente l’avversario”, ha spiegato qualche tempo fa. “Se una persona ha nel pacco un premio alto, ma penso possa vacillare, provo a fargli un’offerta bassa o propongo un cambio.

Ma non è sempre facile: a volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”, ha spiegato. Infine quella confessione a Dipiù che svela il lato umano: “A volte vengono persone che dicono di avere bisogno dei soldi per comprare la casa o per realizzare i loro sogni, mi dispiace essere loro nemico, ma non posso farmi intenerire. Però non è vero che sono sempre perfido: quando vedo un concorrente coraggioso e intraprendente, cerco comunque di premiarlo con un’offerta vantaggiosa”.