Il trio stellato campioni di Reazione a Catena? Disastro in Rai: ecco cosa pubblicano

Siamo agli sgoccioli di Reazione a Catena, il fortunatissimo game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1. I campioni in carica sono Il trio stellato, i quali si sono confermati anche nella puntata di ieri sera, venerdì 22 dicembre.

Il Trio stellato infatti si è imposto all'Intesa vincente, una sorta di semifinale nel programma campione in termini di share della rete ammiraglia di Viale Mazzini, contro i Baldassarre. Dunque il terzetto si è qualificato al gioco finale con un montepremi potenziale di 119mila euro. Al tremine dell'ultimo gioco, tra tagli e l'acquisto del terzo elemento, giocavano per 3.719, che sono riusciti ad incassare.

Insomma, un altro successo per Il Trio Stellato, commentatissimo in diretta su X, come sempre. Ma c'è anche chi Reazione a Catena la guarda in differita, su RaiPlay. Peccato che sul sito proprio di RaiPlay, per quel che riguarda la puntata del 22 dicembre, qualcosa non è andato per il verso giusto. Cosa? Presto detto: come fa notare un utente su X, nell'anteprima della puntata viene svelato il terzetto vincitore della puntata. Già, un clamoroso spoiler. Non il massimo...