Tieni il tempo, la figuraccia e lo sconcerto di Liorni: "Come voi adesso"

Campioni sì, ma decisamente in bambola. I Tieni il tempo tornano a Reazione a catena a pochi giorni dalla loro eliminazione per giocarsi con le romane Ciao Coach l'ottavo e ultimo posto disponibile per il Torneo dei campioni, attesissima appendice "natalizia" del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Nella puntata (registrata) andata in onda la sera di Natale, il trio composto da papà Giangi, mamma Laura e figlio Riccardo hanno sì avuto la meglio sulle altre ex campionesse Eleonora, Claudia e Alessandra (una delle quali, nel frattempo, lontana dalle telecamere e tornata alla vita "reale" ha anche conseguito la laurea in filosofia), dando però dimostrazione di scarsa lucidità. Stanchezza mentale, forse, o un po' di legittimo appagamento.

Sta di fatto che superate le Ciao Coach a L'intesa vincente, la famiglia ha fornito una prova decisamente al di sotto delle proprie capacità all'Ultima catena.

"La squadra dei Tieni il tempo vince il playoff per l'accesso al Torneo dei campioni - spiega su X (l'ex Twitter) il profilo di Statistiche Reazione a catena -, ma porta all'ultima parola il bottino più basso di questa stagione, solo 102 euro". Davvero poca roba per il trio che è arrivato allo spareggio, come spiegato da Liorni, in quanto in coda alla classifica dei migliori campioni stilata dagli autori considerando numero di puntate e montepremi vinto.

La prova della serata storta? Un paio di strafalcioni in chiusura di gioco, quando l'accesso al turno successivo era già garantito e la situazione-montepremi, tutto sommato, era già compromessa. Siamo a quota 407 euro in ballo, le due parole "indizio" sono "Onere" e "Fatica" e la risposta giusta è, guarda caso... "Prova". Tocca a mamma Laura, che riflette e, poco convinta, la butta lì "pagare", "pagare un onere e pagare la fatica dopo lo sforzo". "Come voi adesso - ironizza Liorni a proposito della performance dei campioni, poco brillante -, state pagando lo sforzo. La risposta corretta è 'prova'".

Ancora peggio va quando deve provare a centrare il (misero) bottino. A "fatica" è legata la parola misteriosa, "in***e". Niente da fare, con 102 euro in palio i Tieni il tempo chiedono la terza parola, "peso", dimezzando ulteriormente il montepremi a 51 euro. "A cose le legate?", chiede Liorni. "A niente, praticamente - commenta Laura con un sorriso sconsolato -. Questa catena è stata una fatica incessante perché proprio fino alla fine...". Per la cronaca, la risposta giusta era "inutile".