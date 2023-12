Reazione a Catena, "strappo alla regola?": bufera sulla produzione alla vigilia di Natale

25 dicembre 2023 a

Ancora loro, ancora il Trio stellato, campioni a Reazione a Catena anche nella puntata della vigilia di Natale, in onda su Rai 1 sabato 24 dicembre. Al timone, ovviamente, Marco Liorni, conduttore della lunghissima e fortunatissima stagione di Reazione a Catena, la quale ormai volge al termine.

Il Trio Stellato sbaraglia gli sfidanti di turno all'Intesa vincente: si trattava delle Choco Jazz. E insomma, le tre campionesse in carica si qualificano per l'ultimo atto della trasmissione con un montepremi potenziale pari a 128mila euro. Di taglio in taglio, arrivano a giocare per 4mila euro. Quindi l'ultima composizione: pollice, st... o e il terzo elemento, poi acquistato, ed era "chiusura". Dunque, per 2mila euro, la risposta: "Strappo". Risposta che si è rivelata esatta: insomma, il Trio Stellato ancora campione.

Trio stellato fregate, "a soreta": lo sconcerto dei telespettatori di Reazione a catena

Come sempre, su X, i commenti in tempo reale. Si segnala che in molti avevano indovinato la soluzione finale, indice del fatto che non fosse poi così difficile. Ma altrettanti si lamentavano per l'orario di messa in onda di Reazione a Catena: le 18 al posto delle 19, a causa della vigilia di Natale. Solo che evidentemente la comunicazione non è arrivata a tutti. "Strappo... sì, dai, facciamo uno strappo alla regola: iniziamo alle 18", commentava con amara ironia un utente facendo il verso alla risposta finale.