Reazione a catena, vita stravolta: "Cos'è successo nel frattempo alle Ciao Coach"

Saranno i Tieni il tempo gli ottavi concorrenti del Torneo dei campioni di Reazione a catena, la coda "natalizia" del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Nella puntata andata in onda la sera di Natale, i tre ex campioni, trio familiare composto da papà Giangi, mamma Laura e figlio Riccardo, hanno avuto la meglio sulle Ciao Coach, con una prestazione però decisamente sottotono alla Catena finale.

"La squadra dei Tieni il tempo vince il playoff per l'accesso al Torneo dei campioni di Reazione a catena 2023 - spieg il sempre informatissimo profilo di X Statistiche Reazione a catena, vera e propria 'Bibbia' di dati, cifre e curiosità -, ma porta all'ultima parola il bottino più basso di questa stagione, solo 102 euro".

Una figura magra, che lascia perplesso anche Liorni. E dire che il conduttore aveva iniziato la puntata con un certo entusiasmo, annunciando il ritorno in studio dei due team di campioni per lo spareggio.

"Abbiamo i Tieni il tempo e le Ciao Coach - le parole di Liorni -, da Roma. Eleonora, Claudia e Alessandra. Tu nel frattempo ti sei anche laureata in filosofia", ha rivelato rivolgendosi a una delle ragazze prima di spiegare il meccanismo del gioco.

"Otto squadre che si confronteranno, semifinale e finale. Loro due si giocheranno l'ottavo posto disponibile, abbiamo creato classifica con numero di puntate e montepremi vinto". Alla fine la famiglia resta in gioco per la vittoria finale, ma la sensazione è che servirà molto di più per spuntarla.