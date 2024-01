Roberto di Aversa stravince ad Affari tuoi, "cos'ho comprato anni fa da lui"

08 gennaio 2024 a

"Io non ce la faccio! Mi emoziono sempre nel vedere come cambia il volto del concorrente quando apre il pacco e vince i soldi!". Tutti in piedi per il signor Roberto di Aversa, il concorrente di Affari tuoi che fa il colpaccio e la sera di domenica 7 gennaio si porta a casa la bellezza di 75mila euro in gettoni d'oro. Per la gioia di Amadeus, il padrone di casa dell'amatissimo quiz di Rai 1, che festeggia la vincita nel nome del "mutuo!".

L'ex pacchista, diventato concorrente in rappresentanza della sua regione d'origine, la Campania, è protagonista di una cavalcata trionfale e su X, l'ex Twitter, praticamente tutti i telespettatori applaudono convinti (a parte qualcuno che lo accusa di essere un po' logorroico... "Per farlo tacere hanno mandato la pubblicità", ironizza un fan). "Io dal signor Roberto di Aversa ho acquistato il mio primo smartphone tanti anni fa, mi ha fatto tanto piacere della sua vincita. Meritatissima!", rivela un utente.

Il tono generale è decisamente festoso: "Sono troppo contenta per il tipo della Campania che ha vinto, strameritati e troppo simpatico lui". "A parte il parlare troppo (ma sono campana anche io quindi ...), hanno fatto una bella partita. Bel coraggio", "Chapeau al fatto che sia arrivato tra i pochi ad essere arrivato in fondo e convinto delle sue convinzioni, ahimè il coraggio ripaga e molto!", "Non è solo fortuna, ci credeva ed è andato fino in fondo!", "Finalmente qualcuno che arriva in fondo e vince", "Veramente contentissima per lui, soprattutto per come sia una splendida persona e soprattutto di simpatia, proprio ha avuto un coraggio disarmante!", "Non sono mai stata così felice per un concorrente", "Ha fatto quello che gli altri coi 300mila ancora in gioco non hanno avuto il coraggio di fare. BRAVO!", "Dopo tanti paurosi e ignavi ecco un concorrente degno e coraggioso".

Qualcuno stuzzica il concorrente: "Eh ti pareva che chi fa le sceneggiate non vinca". Qualcuno la connessione: "Non so voi ma in casa mia al momento dell'apertura dell'ultimo pacco si blocca tutto cioè mentre amadeus fa il countdown non vola una mosca è esilarante". Ma per una volta, dominano gli applausi.