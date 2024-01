Affari Tuoi, "Berlusconi si è reincarnato": la teoria-choc

07 gennaio 2024 a

"Qualcuno mi spieghi perchè Stefano Accorsi si è trasformato in Silvio Berlusconi": tanti i commenti di questo tipo comparsi sui social ieri, mentre andava in onda la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia. Tra gli ospiti di Amadeus in studio c'era anche il noto attore italiano Stefano Accorsi. E i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un'incredibile somiglianza con il Cav, venuto a mancare a giugno dell'anno scorso. Secondo qualcuno, potrebbe esserci un solo motivo dietro a tutto ciò: "L'unica spiegazione è che #Accorsi stia facendo un biopic su #Berlusconi". Una teoria condivisa da molti su X: "Ma secondo me Stefano Accorsi deve fare un film su Berlusconi sennò non si spiega...".

Secondo un altro utente, invece, Accorsi somiglierebbe non solo all'ex premier: "Raga ma io in Accorsi vedo un mix di Berlusconi e di Siffredi, no? #AffariTuoi Non è solo Silvio". In ogni caso, sono tantissimi i commenti di questo tipo sulla piattaforma. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Accorsi è diventato Berlusconi quando ha preso il Milan nell'86". Qualcun altro invece: "C'è un po' di Silvio Berlusconi in questo Stefano Accorsi". E ancora: "Se ci pensate, non abbiamo mai visto Stefano Accorsi e Silvio Berlusconi nella stessa stanza".