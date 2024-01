L'Eredità, Daniele vince 95mila euro? "Siete dei poveracci!", fioccano accuse clamorose

08 gennaio 2024 a

C'è un primo campione con portafogli a L'Eredità, il celeberrimo programma tornato di recente in onda su Rai 1 con Marco Liorni alla conduzione. Il primo campione con portafogli si chiama Daniele, medico umbro, e ha messo a segno una ricchissima vincita, la prima appunto di questa stagione, nella puntata in onda su Rai 1 domenica 7 gennaio.

Per inciso, Daniele si era qualificato per la terza volta consecutiva alla Ghigliottina: dopo le prime due ghigliottine sfortunate, è arrivato il momento del colpaccio. Il tutto, ovviamente, dopo la conferma al Triello, dove il campione in carica ha battuto la concorrenza di Antonella e Nicolò. Poi la sfida dei 100 secondi, sempre contro Antonella, dove Daniele si è nuovamente imposta confermandosi campione.

Al gran finale della Ghigliottina, il campione si presenta con un montepremi potenziale da 190mila euro. Il medico umbro dopo una serie di tagli compete per 95mila euro. Le parole-indizio sono: tenere, di tutto, fermo, bandiera, raccolta. Dunque lunghi attimi di indecisione, tra "centro" e "punto" come possibili soluzioni. Daniele ha poi optato per la seconda. E ha fatto bene: infatti "punto" era la soluzione corretta, che gli è valsa la bellezza di 95mila euro in gettoni d'oro.

Ovvia la festa in studio, tra l'esultanza di Daniele e la gioia del conduttore, Marco Liorni, che si è goduto il trionfo del concorrente alla sua terza riconferma. In parallelo, come sempre, i copiosi commenti che piovevano su X, commenti in presa reale sulla puntata. E c'è chi ha avuto da eccepire e criticare. La ragione? Nemmeno un brindisi per il campione dopo la vittoria. Già, nelle precedenti edizioni si ricordano i brindisi nel caso di soluzione corretta alla Ghigliottina. In questo caso, niente. "Ma la poraccitudine! Manco una gazzosa per brindare", commentava indignata Barbara. E come lei, tanti altri.