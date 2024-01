L'eredità, "il mio maiale": cala il gelo in studio

08 gennaio 2024 a

Il nuovo corso di L'Eredità firmato Marco Liorni sembra conquistare i telespettatori del quiz del preserale di Rai 1, sigla storica tornata in onda prendendo il posto del caso televisivo degli ultimi sei mesi, Reazione a catena.

Liorni confermato ed erede designato di Flavio Insinna (al posto di Pino Insegno): secondo alcuni telespettatori era meglio il predecessore, ma il conduttore conquista per la sua empatia i fan che seguono la trasmissione e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter ("Si è emozionato", "Ma quanto caspita è umano Liorni, vederlo commosso per il concorrente è una cosa straordinaria").

L'Eredità, "più difficili": il sospetto sulla nuova edizione

Per il resto, al di là del "caso spumante" ("Neanche un brindisi?", chiede esterrefatto qualcuno; "Le professoresse così inutili che ora non portano nemmeno lo spumante", ironizza un altro) tiene banco la vittoria entusiasmante di Daniele, capace di portarsi a casa ben 75mila euro. Per lui, solo complimenti: "Qua si vede la preparazione. E tutti gli altri muti", "Bravissimo Daniele!!!", "Se non altro il vincitore non è un concorrente improvvisato. Bravo".

C'è anche spazio per qualche dubbio sparso. Si parte dalla risposta finale della Ghigliottina, giudicata all'unanimità "facilina" e indovinata quasi da tutti. Questa la successione delle parole: "Tenere", "Di tutto", "Fermo", "Bandiera", "Raccolta". "Comunque visto gli autori calciofili dire che 'punto' è la parola corretta", azzarda qualcuno azzeccandoci. "Mi chiedo - aggiunge un altro riguardo ai montepremi -: la percentuale che tolgono alle vincite, cambia in base al gioco. Spiego. A L'Eredità c'è gente preparata, vincita meritata. Ad Affari tuoi è c***o".

L'Eredità, "e lo spumante?": Daniele vince 95mila euro? Si scatena il caos | Guarda

Ma il vero sconcerto riguarda un altro momento della puntata, quello sui modi dire tedeschi: "Sono senza parole... = penso che il mio maiale fischi - spiega un telespettatore sempre su X - Perché un maiale che fischia sarebbe così ridicolo che nessuno ci crederebbe mai. I tedeschi usano questa frase quando non possono credere che qualcosa sia vero o per esprimere il loro essere davvero sorpresi". No, non è solo un quiz.