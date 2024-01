L'Eredità, "e lo spumante?": Daniele vince 95mila euro? Si scatena il caos

07 gennaio 2024 a

a

a

Ghigliottina dorata questa sera per Daniele, il concorrente de L'Eredità proveniente da Foligno. Il giovane medico, davanti al conduttore del game show Marco Liorni, è riuscito a indovinare la parola vincente al gioco della ghigliottina, portandosi a casa così un montepremi importante. Davide, padre di tre figli, è stato in grado di trovare la combinazione tra “Tenere”, “Di tutto”, “Fermo, “Bandiera” e “Raccolta”. Dunque, ha scritto sul cartoncino la parola “Punto”, che poi si è rivelata essere quella corretta. Cosa che gli ha permesso di vincere ben 95mila euro.

Un dettaglio, però, non sarebbe passato inosservato sui social. Molti utenti, infatti, hanno notato che non c'è stato il brindisi di rito dopo il trionfo. "Non brindano più? #LEredità", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Niente brindisi?". E ancora: "Non glielo offrono più lo spumante?" oppure "Bravissimo, però senza champagne non vale". Il resto dei commenti, comunque, è stato tutto per Daniele e per la sua bravura. Tra chi aveva indovinato la parola finale e chi invece non ci era arrivato, tutti si sono detti d'accordo sulle ottime capacità del campione. Qualcuno ha notato anche una leggera commozione di Liorni quando ha comunicato al concorrente di aver vinto ben 95 mila euro.