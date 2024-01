Amici, Celentano sbotta con Marisol: "Non hai le pa***". Interviene Maria De Filippi

09 gennaio 2024 a

Alessandra Celentano non si smentisce. Nonostante gli apprezzamenti verso Marisol, l'insegnante non perde di vista il proprio ruolo e, soprattutto, la propria severità. Così, mentre l'allieva di Amici 23 si lamentava delle coreografie della sua insegnante, lasciando intendere che forse è per questo motivo se l’accusano sempre, Alessandra ha perso le staffe. Il clima si è fatto così teso che è dovuta intervenire Maria De Filippi in collegamento.

"Sei sicura che la colpa sia delle coreografie e delle musiche?" ha chiesto la docente alquanto infastidita e lanciando una chiara frecciata alle lacune della sua allieva. E ancora, alzando i toni: "Non guardare per terra. Devo capire se sei una ragazza che non ha le p**le di dire quello che pensa. A me piace la gente con le p**le, a me le persone che non riescono a dire quello che pensano mi fanno arrabbiare. Ti devi dare una svegliata".

Da qui l'intervento della conduttrice che ha rotto il ghiaccio con una battuta: "Ti sento molto materna". Poi le ha ricordato che l’allieva ha solo 17 anni è che ha paura. Ma la Celentano non è sembrata convinta: "Dopo quattro mesi mi sono rotta". Insomma, a nulla sarebbe servita la ramanzina della conduttrice di Canale 5.