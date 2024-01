Affari Tuoi, critiche al dottore su Giovanna e Ivana: "A casa con nulla"

09 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi va in scena la sfida di Ivana e Giovanna, le due sorelle che hanno tentato la scalata ai 300mila euro. Un colpo tira l'altro davanti agli occhi di Amadeus ma la partita per le due concorrenti di Crotone si mette male. I pacchi rossi vanno in minoranza e quelli blu restano sul campo. Il dottore scruta dall'alto la situazione e più volte tra un cambio e l'altro offre più di 30mila euro alle concorrenti che però rifiutano l'offerta. Una decisione questa che mette la partita sul binario storto con la sorte che comincia a irritarsi. Infatti all'ultimo giro, quando ormai ci si prepara per la "Regione Fortunata" ecco che arriva l'offerta finale del dottore.

Da un lato un pacco blu e dall'altro quello con 100mila euro. Il pubblico rumoreggia, ma Giovanna sembra determinata a rifiutare l'offerta per andare fino in fondo. La sorella la invita a ragionare e il dottore mette sul piatto 28mila euro. Qualcuno sui social azzarda: "Ma ci pensa pure???!!!". Sì, Giovanna riflette ed è determinata ad andare avanti.

Solo l'intervento di Ivana le fa cambiare idea e decide di accettare i 28mila euro del dottore. Ma su X in tanti avanzano un sospetto sul dottore: "Lo sapevo, 28mila euro era poco come offerta visto che c'erano 100mila euro ancora sul piatto, quindi il dottore voleva indurle a rifiutare l'offerta per far sì che poi andassero a casa senza nulla", tuona un utente. E ancora: Il dottore pensava che non accettasse, quindi offerta bassa". Insomma Affari tuoi come sempre continua a far discutere.