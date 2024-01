L'Eredità, il sospetto sui social: "Visto che domande fa ad Antonella?"

08 gennaio 2024 a

L'Eredità è il quiz show di punta di Rai Uno che con il nuovo timoniere, Marco Liorni, fa registrare nuovi record di share. E come già accaduto per Reazione a Catena, il programma di fatto è diventato un appuntamento cult dei social. I telespettatori si divertono ad anticipare le risposte dei concorrenti. Poi provano anche ad anticipare la risposta finale della ghigliottina, il momento clou di ogni partita de L'Eredità.

Ma di fatto i social seguono anche i giochi minori del programma, i classici qui e commentano ogni risposta dei concorrenti ma anche le domande scelte dagli utenti. E così nel corso della puntata che va in onda questa sera, lunedì 8 gennaio, qualcuno ha notato una disparità nelle domande poste ai concorrenti in gara. Un utente su X sbotta: "Ma pare solo a me chele domande fatte a Antonella sono più facili rispetto all’altro concorrente".

E a quanto pare l'obiezione ha trovato riscontro anche da parte di altri telespettatori che commentano la puntata in diretta sui social. "L'avevo notato anch'io", ha risposto un altro utente. E poi c'è chi sfoggia una certezza granitica: "No, no, è proprio così". Infine un altro telespettatore però accende il dubbio: "A mio parere le domande dell'avversario non sembrano così impossibili". Insomma ancora una volta l'Eredità accende il dibattito a colpi di tweet.