L'Eredità, trappola contro Daniele? "Si associano entrambe", esplode il caso del regolamento

Altro giro, altra puntata e un altro nuovo campione a L'Eredità, il game-show condotto su Rai 1 da Marco Liorni, il programma delle associazioni tra parole che, sera dopo sera, appassiona l'Italia e sbanca in termini di share. Nella puntata di oggi, mercoledì 10 gennaio, ecco che dopo Nicolò si impone un nuovo campione, appunto: Daniele.

Tocca a lui, al termine di una puntata tirata e divertente, confrontarsi al gioco finale, quello della Ghigliottina, il tutto dopo aver sbaragliato la concorrenza di Nicolò, campione uscente, e Fabio, ragazzo dal sorriso smagliante che gli ha dato del gran filo da torcere.

Dunque, eccoci alla ghigliottina. Dopo una serie di tagli, Daniele gioca per 40mila euro. Le parole indizio sono: secco, carte, luce, barca e scienza. La soluzione proposta da Daniele, il quale appariva sin dal principio spaesato, è stata "studio". Soluzione sbagliata: la parola corretta la svela Liorni, ed era "pozzo".

La soluzione, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno, come sempre su X, dove il popolo dell'Eredità si raduna per commentare in tempo reale quanto si vede sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Cosimo, per esempio, commentava con un pizzico di fastidio: "Avranno messo come autori quelli di Reazione a Catena. Si vede dalle associazioni di parole". Il riferimento di Cosimo è alle polemiche contro gli autori di Reazione a Catena, il programma sostituito da L'Eredità, autori accusati spesso e volentieri di imbastire domande poco logiche.

Ma, soprattutto, c'è chi ha fatto notare come Daniele abbia subito un tranello. "Però nella ghigliottina le due parole fra cui scegliere non dovrebbero associarsi entrambe con la soluzione: l'ultima era storia o scienza ed esiste anche il modo di dire essere un pozzo di storia, usato sia per persone che per luoghi", concludeva un utente, il quale individuava una circostanza che potrebbe configurare il mancato rispetto del regolamento della trasmissione. Il tutto, in attesa della prossima puntata de L'Eredità.