L'Eredità, trappola di Liorni a Nicola: boato in studio, il finale sconvolge il pubblico

10 gennaio 2024 a

a

a

Ancora ascolti altissimi e altrettante polemiche. Siamo a L'Eredità, il game-show in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni, la storica trasmissione tornata in questo 2024 al termine della stagione da record di Reazione a Catena, parimenti condotta da Liorni, sempre più sulla cresta dell'onda.

Nella puntata di martedì 9 gennaio, ecco che a L'Eredità si impone Nicolò, il campione che nel penultimo gioco della trasmissione ha sfidato, battendolo, Daniele. Dunque, eccoci alla Ghigliottina, il gioco finale a cui accede con un montepremi potenziale da capogiro: 170mila euro. E Nicolò disputa un'ottima ghigliottina: un solo errore e dunque un solo taglio, arriva a giocare per 85mila euro, tantissimi soldi per il programma in questione.

Le parole-indizio sono: fuoco, corona, gel, perdere e mano. Nicolò non sembra avere dubbi: sul cartoncino scrive senza esitazioni la sua soluzione, che era "testa". Per inciso, su X, il popolo che commentava in presa diretta la puntata mostrava di condividere la soluzione, che appariva piuttosto ovvia: in molti, infatti, dicevano "testa".

L'Eredità, "niente brindisi?": soldi in Rai, qui si mette davvero malissimo...

A quel punto ecco che Liorni prende la parola per svelare se la soluzione è corretta oppure no. E dalle sue parole sembra proprio che Nicolò ci abbia azzeccato, tanto che in studio si levano grida e un "ooohhh..." di attesa, perché gli 85mila euro sembravano cosa fatta. E invece, niente: quello del conduttore era un depistaggio, perché la risposta corretta era "smalto".

"Un basso livello", "Latte alle ginocchia": esplode la rivolta contro L'Eredità, caos negli studi di Rai 1

Risposta contestatissima, va detto. Così come è finito nel mirino, sempre su X, proprio Liorni, accusato di essere "malvagio". La ragione? "Ha fatto pensare a tutti noi telespettatori che Nicolò avesse vinto... e invece no. Ma perché?". E ancora: "Liorni illude il concorrente e poi gli sfila il tappeto da sotto i piedi"; "La difficoltà di Liorni nell'unico momento in cui deve improvvisare. Stasera non sapeva come uscirne". Infine, molti commenti critici sulla soluzione, uno per tutti: "Ma cosa c'entrava testa con smalto?". E in effetti... In ogni caso, appuntamento alla prossima puntata de L'Eredità.