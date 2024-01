L'Eredità, ormone impazzito per Nicolò: "Fuori subito", si scatena il delirio

10 gennaio 2024 a

C'è un campione... che fa girare la testa. Il campione in questione si chiama Nicolò e siamo a L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, che sera dopo sera macina ascolti e raccoglie seguaci che commentano in presa diretta le gesta dei concorrenti su X, tra critiche, complimenti e "nostalgici" di Reazione a Catena, il quiz andato in soffitta con il termine del 2023 e che, al termine di una stagione da record in termini di share, ha ceduto il passo proprio a L'Eredità, condotta sempre da Liorni.

Nicolò si è imposto nella puntata di martedì 9 gennaio, vincendo la semifinale contro Daniele. Dunque la ghigliottina, molto contestata: il neo-campione aveva offerto come soluzione "testa", ma la risposta corretta era "smalto". Circostanza che ha sollevato un vespaio di critiche: moltissimi utenti, sempre su X, avevano risposto a loro volta "testa", soluzione che a onor del vero sembrava la più logica, prima che la soluzione di Liorni si rivelasse la più classica delle docce ghiacciate, per Nicolò e per il pubblico a casa.

Tant'è, nella puntata de L'Eredità di oggi, mercoledì 10 gennaio, Nicolò ci ritenta. Ed eccoci al campione che fa perdere la testa. Già, perché è un bel ragazzo. E in molte lo fanno notare su X, facendo il tifo per Nicolò e spendendosi in sperticati complimenti per il suo aspetto fisico. In particolare, è caccia grossa ai suoi account social, per poterne "ispezionare" le fotografie. "Uscite subito i social di Nicolò!", scriveva Joanne. "Io lo sto portando avanti da 2 giorni", aggiungeva un secondo utente. "Nicolò! Io ti perdono!!!", chiosava in estasi Lilla. "Ma lo troviamo il profilo di Instagram di questo Nicolò?", rincarava la dose un'altra fan. Ma, attenzione: Nicolò non è solo. In studio anche Fabio, dal sorriso smagliante. Ed ecco piovere il commento: "Quando pensi che non si poteva fare di meglio di Nicolò e Daniele, ecco che arriva anche Fabio". Insomma, ormone impazzito tra i telespettatori de L'Eredità.