C'è posta per te, la richiesta choc: "Dammi il fucile che mi sparo"

Altra storia toccante a C'è posta per te. Nella puntata di sabato 13 gennaio su Canale 5, nello studio di Maria De Filippi ci sono Giuseppe e Antonia, i genitori di Maddalena e Francesca. I due da quattro anni non hanno rapporti con loro. Le figlie hanno lasciato l'Italia per andare in Germania dai loro fidanzati e non hanno intenzione di riallacciare con i genitori. Oltre ai vari screzi, un ulteriore colpo al cuore è arrivato quando Giuseppe e Antonia hanno scoperto che la figlia Maddalena si è sposata senza avvisarli.

Eppure l'episodio che ha portato alla rottura è avvenuto nell'estate del 2018, quando le figlie sono tornate in Italia per una vacanza. Al compleanno del nipotino, e dell'onomastico di Maddalena, però papà Giuseppe non avrebbe pagato la cena e avrebbe mancato di rispetto a Luigi, brindando all'anniversario di matrimonio. Queste le accuse di Maddalena e Francesca dietro l'interruzione dei contatti.

Una spiegazione che ha spiazzato i genitori: "Non vi ho pagato la colazione? Non abbiamo festeggiato il vostro compleanno e onomastico? Maria dammi il fucile che mi sparo!", ha detto Giuseppe sconvolgendo la conduttrice. La De Filippi a quel punto ha tentato di far ragionare le figlie che successivamente hanno aperto la busta e salutato i loro genitori.