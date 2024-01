Uomini e donne, Maria De Filippi sbotta con Tina: "Te lo saresti mangiato"

11 gennaio 2024 a

Caos a Uomini e donne: la conduttrice, Maria De Filippi, ha perso le staffe con un cavaliere del Trono Over, Alessandro. Tutto è iniziato quando l'uomo ha detto di voler continuare a frequentare solo Cristina Tenuta. A quanto pare, quindi, il cavaliere avrebbe usato la frequentazione con Asmaa solo per fare ingelosire Cristina. Per questo è scoppiata una forte discussione in studio, che ha visto coinvolti anche i due opinionisti del dating show, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima, in particolare, è intervenuta per difendere Alessandro. Una posizione non condivisa assolutamente dalla padrona di casa.

"Tu esci con lei perché la vuoi conoscere, perché sei attratto fisicamente e ci sta - ha detto la De Filippi ad Alessandro -. Che condividi con Cristina 'forse esco, forse lascio il numero, forse non lascio il numero' secondo me è proprio poca roba. Poca roba condividere con la persona che ti piace di più che forse esci con una che ti piace di meno. E quando esci con questa qua però ci provi. Se questo è un comportamento corretto, per me no".

Infine, rivolgendosi all'opinionista, ha detto: "Tu Tina te lo saresti mangiato. Adesso ti è simpatico e gli dai ragione comunque sia. Oggi non hai attaccato Cristina che normalmente te la mangi. Cristina l'ho sempre difesa io dagli attacchi tuoi. La differenza è che non esce con Armando ma con Alessandro che ti è simpatico".