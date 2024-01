Affari Tuoi, Luca e Nicola scatenano l'ormone: "Padre e figlio?", commenti proibiti

17 gennaio 2024 a

Un appuntamento quasi ipnotico, per certo fisso, per milioni di italiani. Si parla di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1 dopo il Tg1, il format campione di ascolti che vede protagonisti venti rappresentanti, uno per ogni regione italiana, accompagnati da un loro familiare. Un gioco sì di strategia, ma dove la fortuna gioca una componente decisiva.

Ed ecco che nella puntata di oggi, mercoledì 17 gennaio, il sorteggiato in veste di "pacchista" è Luca, di Forlì, dunque in rappresentanza dell'Emilia Romagna. Un bell'uomo, la cui somiglianza con Nicolò Fabi è impressionante. Tanto che la rimarca lo stesso Amdaeus: "Ecco Luca, per i nostri tecnici Nicolò Fabi". "Ma io non canto", scherza il concorrente.

Ad accompagnarlo nell'avventura ad Affari Tuoi ecco il figlio, Nicola. Ed è proprio il figlio a sconvolgere il popolo di X che commenta in presa diretta le geste dei concorrenti. La ragione? Non solo è bello come o forse più di papà, ma quasi quasi potrebbe essere lui stesso il padre. Già, una coppia padre e figlio molto giovane. E lo stupore, su X, come detto è palpabile.

Un diluvio di commenti stupiti, meravigliati, sorpresi: "Ma sono davvero padre e figlio?", chiedeva un utente. "Ma in che senso questi due sono padre e figlio? Ma allora il concorrente quanti anni ha?", faceva eco un altro. Poi c'era chi, laconicamente, aggiungeva: "Tra padre e figlio non so chi sia più bono". "Non puoi mai dare per scontato chi sia padre e chi il figlio", concludeva saggiamente un ultimo utente mentre i commenti sul peculiare tema continuavano ad aumentare.