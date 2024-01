Affari tuoi, "non ne abbiamo parlato con nessuno": coincidenza sconvolgente

17 gennaio 2024 a

Festa grande ad Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. La pacchista promossa a concorrente è Marisa, da Sassari, in rappresentanza della Sardegna. Insieme a lei in studio c'è il marito David. E la coppia è protagonista di una cavalcata trionfale, portandosi a casa la bellezza di 100mila euro. Un percorso quasi netto, visto che marito e moglie sono arrivati all'ultimo atto con tre pacchi "ricchissimi", con dentro rispettivamente 75mila, 100mila e 200mila euro.

Dopo aver scartato loro malgrado il montepremi massimo, Marisa e David devono far fronte alla offerta tentatrice del Dottore. La differenza tra i due pacchi è minima, quindi agli autori non resta che proporre il "cambio" tra il pacco numero 8, in mano ai concorrenti, e quello 14 ancora in gioco.

La scelta però è presto fatta: "Rifiuta qualsiasi cosa", è il consiglio dato dal papà a Marisa, e lo stesso figlio della concorrente e di David, a casa, aveva detto la stessa cosa. Quindi i due si tengono il pacco numero 8, anche perché nel frattempo in sottofondo si sente una canzone al pianoforte e a David brillano gli occhi.

"La senti questa musica?", chiede sottovoce a Marisa. Quindi ad alta voce spiega: "Questa è la stessa canzone che ho suonato al pianoforte al nostro matrimonio". Marisa annuisce con gli occhi lucidi, mente il pubblico applaude. "Non ne abbiamo parlato con nessuno, casualità", commenta David, per poi sentenziare: "Andiamo avanti". "Rifiutiamo il cambio e teniamo l'8", è la sentenza di Marisa. Dopo la pubblicità, scavicchia il pacco ed esplode di gioia: dentro ci sono, come detto, 100mila euro tondi tondi. "Il finale ideale che sogna ogni pacchista che può diventare concorrente", conclude Amadeus.