Affari Tuoi, il Dottore offre 100mila euro: cifra mai vista. Il finale? Sconvolgente...

17 gennaio 2024 a

a

a

Un'offerta mai vista prima ad Affari tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1: nelle fasi finali del gioco il dottore ha proposto alla concorrente in gara, Marisa dalla Sardegna, ben 100mila euro, una cifra record. A dire il vero, la donna, accompagnata dal marito Davide, è stata fortunata fin dall'inizio della trasmissione. Tanto che dopo pochi passaggi è arrivata a ricevere dal dottore due offerte di 38mila euro di seguito. A colpire tutti, però, è stata la mossa del dottore quando a Marisa erano rimasti cinque pacchi rossi, quelli dal valore più alto, e due blu, quelli dal valore più basso. Il dottore, infatti, ha chiesto il cambio pacco, che però la concorrente ha rifiutato tenendosi il suo numero 8.

Successivamente, quando erano rimasti quattro pacchi rossi e uno blu, a Marisa sono state fatte due offerte, una da 42mila euro e un'altra da 49mila. Entrambe però sono state rifiutate dalla concorrente. Alla fine, in gioco, ci sono rimasti tre pacchi da 75mila, 100mila e 200mila euro. Ed ecco l'offerta record del dottore: 100mila euro, che però Marisa ha rifiutato di nuovo, salvo poi scoprire al termine della puntata che all'interno del suo pacco c'era proprio quella cifra, i 100mila euro. Come sempre, sono stati tanti i commenti degli utenti sui social. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Hanno rifiutato i 100mila per poi vincerli". Qualcun altro invece: "Questa cifra non la vedremo mai più come offerta".