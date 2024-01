L'Eredità, Matteo eliminato. "Un tranello, basta". Rivolta: "Cosa mi guardo"

18 gennaio 2024 a

A L'Eredità il campione Daniele si conferma tale ma perde alla Ghigliottina. Tuttavia tra i telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni a tenere banco è l'eliminazione del giovane beniamino Matteo, il "sosia" del pilota della Ferrari Charles Leclerc fregato al Triello dall'altro concorrente Marco. E a molti il verdetto non va proprio giù.

"Se non avessero teso il tranello a Matteo con quella parola impossibile forse la puntata sarebbe stata più divertente", commenta un utente su X, l'ex Twitter dove ogni sera decine di appassionati si riuniscono per seguire la puntata in tempo reale. Ed è forse il commento più potabile da parte di coloro che criticano il format del quiz e le scelte degli autori.

"Dargli i soldi come compensazione del supplizio". L'Eredità, un finale "drammatico" per Daniele

"Arrivo su un duello in cui è evidente a tutti, salvo a chi avesse le fette di prosciutto davanti agli occhi, che le parole per Matteo erano notevolmente più difficili (e lunghe), quindi, senza nulla togliere al bravo Daniele: la serietà questa sconosciuta". "Io fossi stato Daniele avrei ceduto il posto al ragazzo". "Nulla contro Daniele, anzi, ma le risposte sue erano di una facilità disarmante in confronto a quelle di Matteo... Poi Matteo era senza portafoglio mentre Daniele ha fatto man bassa! Una sfida davvero iniqua che lascia molto amaro in bocca". "Matteo eliminato perché all’altro facevano domande da seconda elementare, ma per favore". "Che schifo, campione in difficoltà parola difficile per Matteo. Basta, mi guardo l'Ispettore Barnaby". "No guardate una sfida del genere non si può accettare! Non c’è stata una domanda almeno un pochino difficile a Daniele!! Basta!!! Diciamo basta alle ingiustizie! Nei quiz! Nel lavoro! Nella società!! Diciamo basta!!!!". E ancora: "Matteo a casa e Marco il farlocco ai 100 secondi", "Sto Marco mi fa proprio antipatia", "Come ieri sera… o gli autori bevono, e non poco, o stanno sperimentando soluzioni alternative".

"Area". Un istante dopo la risposta scoppia la bufera: "Decidono chi vince"

Per la cronaca, Daniele arrivato alla Ghigliottina finale con 45mila euro in gioco non è riuscito a indovinare la parola giusta che potesse legarsi a "partire", "mente", "studi", "sposo" e "rosa". Quella parola era "fresco", e per i telespettatori il collegamento era "incommentabile" per quanto astrusp.