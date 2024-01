L'Eredità, finale drammatico per Daniele: "Dargli i soldi come compensazione del supplizio"

17 gennaio 2024 a

a

a

C'è un nuovo campione a L'Eredità: si chiama Daniele e nella puntata di oggi, mercoledì 17 gennaio, ha strappato lo scettro a Matteo, che si era imposto nella puntata della vigilia del programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show delle parole misteriose che appassiona milioni di italiani. Molti avvicendamenti al vertice, in questo primo mese di programmazione de L'Eredità, insomma molte sorprese e nessuno che, ad oggi, riesca ad imporsi con continuità.

Per inciso, nella puntata di oggi, l'ormai ex campione Matteo è incappato in una gaffe piuttosto clamorosa che ha scatenato i social: nel gioco dei 100 secondi, infatti, ha collocato la Maremma in Aspromonte, con un ipotetico "volo" dalla Toscana al sud della Calabria.

Tant'è, alla Ghigliottina - il gioco finale - si presenta il nuovo campione, Daniele, che dopo una serie di tagli si trova a competere per 90mila euro. Le parole indizio erano: gruppo, esperto, memoria, cilindro e naturale. Daniele come risposta ha proposto "viaggio", risposta però errata: la soluzione era "area".

"Mandano via tutti così, ma lei...". L'Eredità, un malizioso sospetto su Sara

Ed è stato proprio quando Liorni cercava di portare il conduttore alla soluzione corretta, durante lo "spiegone" finale, che si è scatenato il popolo di X che commenta in presa diretta L'Eredità. Perché? Presto detto, perché a detta di qualche telespettatore, Liorni si è rivelato troppo verboso e prolisso durante la spiegazione. E su X era un diluvio di commenti ironici. "Daniele tra un po' si finge morto", commentava una utente. "Liorni alla Ghigliottina confonde solo le idee", le faceva eco un altro. "Vuole aiutarlo e non ci riesce"; "Finirà prima del Tg1?", si interrogava qualcuno. Ma a trovare una "soluzione" ci ha pensato l'utente ManySkills: "Secondo me se i tentativi di far comprendere la parola al campione da parte di Liorni oltrepassano i tre minuti il montepremi gli va assegnato lo stesso come compensazione per il supplizio", concludeva con tagliente ironia.