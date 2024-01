L'Eredità, bufera dopo la risposta di Daniele: "Decidono chi vince"

18 gennaio 2024 a

a

a

A L’Eredità torna va alla ghigliottina Daniele. Il campione nella puntata andata in onda mercoledì 17 gennaio ha provato la scalata sul montepremi cercando di mettere le mani su 90mila euro. Ma anche questa volta, proprio nel momento decisivo, qualcosa è andato per il verso storto. E di fatto le parole che hanno accompagnato la ghigliottina finale hanno fatto discutere parecchio i social. La catena era composta da cilindro, naturale, memoria, esperto e gruppo. Daniele ha scritto la parola "viaggio" ma non legava con le altre.

Ed è a questo punto che Liorni avvia il suo "spiegone" per svelare la soluzione. La parola vincente è "area": "Area naturale, area della memoria, esperto d'area, l'area del cilindro e il gruppo musicale degli Area". Insomma legami un po' risicati secondo i telespettatori che di fatto sui social si sono letteralmente scatenati puntando il dito contro gli autori e contro chi sceglie le parole per la ghigliottina finale.

"Aspromonte". L'Eredità, incredibile sfondone del campione Matteo: si scatena il delirio

"Il problema della soluzione scelta dagli autori stasera è che sebbene sia applicabile a tutte e cinque le cinque parole della ghigliottina lo è con tutte in modo alquanto oppure molto vago, mentre con almeno un paio il legame dovrebbe essere più stretto e univoco", scrive un utente. E un altro gli fa eco: "I tentativi di Liorni di dare indizi per la soluzione della Ghigliottina in realtà allontanano, confondono e imbarazzano ulteriormente chi deve rispondere". Infine c'è chi sbotta: "Tutto finto anche a l'eredità scelgono loro chi far vincere, palese".