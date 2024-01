L'Eredità, Daniele campione: "Ha sbagliato, eppure...", un grosso caso

18 gennaio 2024 a

"Fresco di studi è incomentabile". Nuova puntata dell'Eredità e consueta polemica sulle scelte degli autori che condizionano, secondo i telespettatori, vittorie ed eliminazioni di questo o quel concorrente del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Nel caso specifico, non convince la risposta alla Ghigliottina: la parola, "fresco" appunto, avrebbe labili e contestabilissimi collegamenti con gli altri indizi, "partire", "mente", "studi", "sposo" e "rosa". "Fresco in mente lo dice solo Liorni", ironizza un utente commentando in tempo reale su X, l'ex Twitter. "Ve metterei a voi al fresco! Caz***ri". A rimanere fregato, diciamo così, è il pluricampione Daniele, presenza ormai fissa nelle battute finali della trasmissione e vincitore di oltre 200mila euro di montepremi.

"Area". Un istante dopo la risposta scoppia la bufera: "Decidono chi vince"

"Vabbè ditelo che non lo volete far più vincere", protesta un appassionato. "E niente, queste ghigliottine fanno defec***e una più dell'altra". Non convincono nemmeno le spiegazioni del padrone di casa: "Oddio ora Liorni ha appena imboccato la tangenziale della supercazzola". Nel mirino anche la sfida dei 100 secondi, che determina chi, dopo il Triello, potrà giocarsi il montepremi.

Matteo eliminato? Rivolta a L'Eredità: "Teso un tranello, basta. Cosa mi guardo"

"Sbaglio o le regole le stanno applicando alla pipi di quadrupede?", "Però non ho capito le regole dell’ultima sfida!! Daniele aveva la mano di gioco ok, però ha sbagliato!! Mah!!", "Il gioco dei 100 è quanto di più stupido e iniquo!! Complimenti agli autori", "Quindi, anche se uno sbaglia la risposta, diventa campione lo stesso… i 100 secondi sono una cag***ta pazzesca!", "Ma le regole le fanno al momento? Ma come caz***o funziona?". E tanti saluti.