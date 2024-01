L'Eredità, Cesario "fa fuori" Daniele: "Che ragionamento della min***a"

23 gennaio 2024 a

Aria nuova a L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il campione Daniele è ancora in gara ("Lo tengono perché fa audience", assicura una telespettatrice su X) ma alla Ghigliottina arriva Cesario, giovane "nerd" da Napoli che scatena ironie per la folta chioma e l'aria un po' svagata.

Scorrendo i commenti in tempo reale degli appassionati sui social, c'è chi scrive: "Daniele e bravo ma ha già vinto un sacco, dovrebbe lasciare il posto ad altri". Replica secca di un collega catodico: "Bel ragionamento fatto con la min***a". Buona sera a tutti. In ogni caso, a giocarsi il ricco montepremi da 95mila euro è come detto la new entry Cesario ("Ma è un minore che viene truccato per farlo partecipare! Parrucca baffi disegnati..."), e il successo attira subito battutine e veleni vari: "Tutti quanti ci stiamo chiedendo se Cesario sia nato di parto naturale", "E bravo Cesario vittoria meritata!!! Il nome è terribile chissà le volte che lo hanno chiamato taglio cesareo", "Daniele si è fatto tutto il triello, arriva Cesario e con quattro domandine va alla Ghigliottina".

Seguono le domande indizio a cui collegare la "chiave": "Fermo", "Multiplo", "Rubato", "Finale" e "Penna". Cesario ragiona e poi propone "punto", ma solo quando Liorni prova a imboccarlo verso la risposta giusta indovina, "scatto". E anche qui, commenti ora cattivi ora simpatici. Da un rattristato "Questa era facile, scatto, ma come Cesariooo" a uno stentoreo "Che rintronato questo", per finire con le stilettate al conduttore: "Per dire SCATTO, Cesario c'ha dovuto mette' tutta la sua fantasia perché Liorni s'era incartato 'n'altra volta", "Raga, festa!!! Oggi mi sa che è la prima volta che un concorrente capisce la parola vincente con gli indizi di Liorni".