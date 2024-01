L'Eredità, "chi è l'allenatore dell'Inter?": Daniele sbaglia, Liorni sconvolto

23 gennaio 2024 a

"No!". Anche Marco Liorni rimane spiazzato e sorpreso dall'errore di Daniele, concorrente dell'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1. Siamo ai 100 secondi, la sfida che manderà i due migliori del Triello alla Ghigliottina, l'ultima prova che mette in palio il ricco montepremi finale.

"Serie A maschile di calcio, chi è l'allenatore dell'Inter?", domanda il conduttore. Il ragazzo è visibilmente spiazzato, gli occhi sbarrati e la bocca semiaperta che lascia sfuggire il più classico degli "ehhhh", l'inequivocabile prova del "vuoto totale" oltre, immaginiamo, a un pizzico di imbarazzo.

Siamo all'indomani della vittoria dell'Inter nella Supercoppa italiana contro il Napoli, anche se la puntata è stata registrata tempo fa. Poco cambia, però, visto che Simone Inzaghi è sicuramente uno dei personaggi più famosi e chiacchierati del nostro calcio, guida della squadra considerata da tutti, o quasi, la favorita per lo scudetto e che qualche mese fa ha centrato addirittura la finale di Champions League poi persa contro il Manchester City.

Da due anni e mezzo sulla panchina nerazzurra, insomma, il fratello più giovane di SuperPippo (ex attaccante di Juve, Milan e Nazionale) è un nome conosciuto da molti anche al di fuori del mondo degli appassionati. Eppure c'è chi vive benissimo anche al di fuori di questa vasta bolla. Oppure, altra pista, Daniele si è fatto prendere da un mostruoso attacco di emozione e ha sparato il primo nome che gli è apparso in mente: "Pioli?", è la risposta sbagliata che sconcerta anche i telespettatori che seguono la puntata in tempo reale su X, l'ex Twitter.

Il video diventa virale, un utente scrive "stavo morendo" mentre un altro azzarda una interpretazione dello strafalcione: "Vorrei sapere il processo mentale per dare sta risposta, se dici Pioli qualcosa ne sai quindi o non sai distinguere Inter e Milan o sei rimasto a 7/8 anni fa". Per la cronaca, Stefano Pioli è l'allenatore del Milan.