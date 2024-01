Affari tuoi, "questo tipo di c***o": Valeria, l'immagine che manda tutti in tilt

24 gennaio 2024 a

"Io nella vita vorrei questo tipo di culo". L'illuminante, per quanto non proprio elegantissimo commento di una telespettatrice di Affari tuoi, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus, illustra alla perfezione la partita della giovane Valeria, pacchista promossa a concorrente in rappresentanza del Lazio.

La giovane proveniente da Anguillara Sabazia, cittadina affacciata sul lago di Bracciano a pochi chilometri da Roma, è accompagnata in studio dal papà Massimo, che si rivelerà poi decisivo nel corso della sua gara. La stella è più che buona: uno a uno vengono aperti i pacchi più leggeri e così si arriva a 5 pacchi ancora da scavicchiare con, da una parte, 500 euro (unico pacco blu, cioè "povero", ancora chiuso), e dall'altra nell'ordine 30mila, 50mila, 100mila e 200mila.

Valeria, fiduciosa, apre il primo dei pacchi rimasti ma con gran delusione del pubblico in studio elimina proprio il bottino maggiore. A questo punto sulla concorrente "piomba" il Dottore con la sua offerta: 41mila euro. E papà Massimo non ha troppi pensieri: "Accetta l'offerta, altrimenti svieni". Ridono tutti, con la concorrente che spezza la tensione e alla fine ascolta il consiglio del genitore. "Tutti quelli che criticano il padre è uno dei pochi che ha consigliato correttamente... sui 500 euro tanti lo pensavamo", scrive un telespettatore su X, l'ex Twitter. "Strategia di gioco impeccabile", gli fa eco un altro.

Hanno ragione, perché alla fine nel pacco che aveva in mano fin da inizio partita ("Mi ero promessa che non l'avrei mai cambiato", rivela la ragazza) Valeria trova 30mila euro. Per una volta, almeno in questo quiz, chi si accontenta gode.