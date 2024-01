Affari Tuoi, drammatica confessione di Thomas: "Perché il pacco 12"

23 gennaio 2024 a

Ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda lunedì 22 gennaio, il protagonista assoluto è Thomas dalla Liguria. La partita va avanti senza grandi scossoni, Thomas riesce a mettere fuori dal gioco diversi pacchi blu e rifiuta parecchie offerta da parte del dottore, tra cui una da 39 mila euro. Al momento decisivo Thomas si ritrova con un pacco da 30mila e uno da 75mila. Il dottore prova il colpo offrendogli 52mila euro, ma Thomas resiste alla tentazione di accettare e così si porta a a casa ben 75mila euro.

Ma poco prima dell'apertura del pacco finale, il dottore ha proposto a Thomas il cambio. E a sorpresa ha accettato. Una mossa decisiva per mettere poi le mani su un pacco rosso così pesante come quello da 75mila euro.

E Thomas di fatto ha poi spazzato via il numero 12, il pacco blu che lo separava dalla certezza di avere in tasca 30 o 75mila euro. Il 12 come ha affermato è un numero a cui è drammaticamente legato per due incidenti, di cui uno particolarmente grave con trasporto in codice rosso con l'eliambulanza, che si sono verificati sempre in date con il 12. Un racconto commovente che ha stupito tutto il pubblico presente nello studio di Affari Tuoi. Una bella storia quella di Thomas che si è conclusa con una vittoria voluta davvero fino alla fine cercando di prendere a calci la sfiga e la sfortuna.