L'Eredità, Daniele sotto-choc: "Speravo meglio", la peggior Ghigliottina di sempre?

Un assoluto calvario, quello di Daniele a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, sera dopo sera, parola dopo parola. Già, perché si tratta del game-show delle parole, più o meno misteriose, dove ormai Daniele si conferma campione da diverse puntate. Senza però riuscire a sbancare al gioco finale della Ghigliottina.

E il campione in carica ha inanellato un altro flop nella puntata in onda mercoledì 24 gennaio. Una puntata se possibile forse ancor più disgraziata delle altre. Daniele Alesini ha vinto il duello con Cesario ai 100 secondi, la "semifinale", proprio sul gong, all'ultimo secondo ultime. "Che sfida! Proprio sul gong! Bravo Daniele, andiamo alla Ghigliottina", ha infatti commentato Liorni.

Una volta iniziato il gioco finale, memore delle sconfitte nelle precedenti puntate, ecco che sempre il padrone di casa scende in campo a favore del campione: "Daniele, qui in studio tifano tutti per te". "Ringrazio tutti per la fiducia", risponde lui. Quindi via al gioco finale, dove si presenta con un montepremi iniziale e potenziale di 170mila euro. Peccato che sbagli quattro parole su cinque, dunque incappa in quattro tagli del montepremi e si ritrova a giocare per 10.625 euro. Le premesse non sono delle migliori e, infatti, Daniele sbaglia ancora.

Le parole indizio erano: uomo, sotto, vedere, tre e calendario. La sua soluzione è stata un inspiegabile "gamba", quando la parola corretta, a onor del vero nemmeno poi così difficile, era "stelle". Insomma, un roboante flop. "Speravo meglio, sinceramente. Anche se prima ho sbagliato quattro parole su cinque", ha commentato, scorato, Daniele. Il quale però ci potrà riprovare: finalmente sbancherà alla Ghigliottina? Non ci resta che attendere la prossima puntata de L'Eredità.