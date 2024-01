L'Eredità errore sconcertante di Daniele? Voltano insulti: "Ignorante, sei cotto di brutto"

25 gennaio 2024 a

Ormai Daniele tiene botta da diversi giorni: continua a confermarsi come campione a L'Eredità, il game-show delle parole in onda ogni sera su Rai 1, prima del Tg1, e condotto da Marco Liorni. Campione sì, ma spesso e volentieri senza corona, perché purtroppo per lui al gioco finale della Ghigliottina, spesso e volentieri, non ci azzecca. E la puntata di mercoledì 24 gennaio non ha fatto eccezione.

Daniele arriva all'ultimo atto del quiz sbarazzandosi dello sfidante di turno, Cesario, al gioco dei 100 secondi. In questo caso però Daniele non ha affatto avuto vita facile: la vittoria è arrivata giusto sul gong.

Quindi largo alla Ghigliottina, dove dopo una serie di tagli Daniele si trovava a giocare per poco più di 10mila euro. Le parole-indizio erano: uomo, sotto, vedere, tre e calendario. Una Ghigliottina, va detto, che a molti - compreso il popolo di X che commenta la puntata in tempo reale - è sembrata piuttosto semplice: la risposta corretta era "stella". Ma Daniele, come detto, non ha imbroccato neppure questa.

Il campione in carica, dopo qualche titubanza, ha proposto come soluzione "gamba". Sbagliata, ovviamente. Ma un accoppiamento in particolare ha sconcertato il pubblico e scatenato il consueto tiro al piccione su X: già, perché tra le parole-indizio figurava anche "tre". E come potrebbe mai associarsi la parola "tre" con "gamba" al singolare? Misteri che soltanto Daniele potrebbe sciogliere. Tant'è, ecco il florilegio di commenti ironici e taglienti su X: "Ma quanto devi essere *** per scrivere gamba con tre come parola sulla tv nazionale? Ti voglio bene, campione", lo dileggiava un utente; "Ma l'espressione è lui ha tre gambe, non tre gamba!"; "Hai toppato, Daniele, hai toppato"; "Daniele ha dimostrato la sua ignoranza, scrive gamba per dire tre gambe. Questo è cotto di brutto", concludeva le danze Gianni, senza sconti contro il povero Daniele, il quale spera per certo di avere un futuro un poco più fortunato a L'Eredità. Appuntamento alla prossima puntata...