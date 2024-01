Affari tuoi, "queste ragazzine? La prova che è tutto falso"

27 gennaio 2024 a

Beffa atroce per Angela, concorrente di Affari tuoi dalla Calabria. La signora, accompagnata in studio dal marito Giovanni, è apprezzata da tutti i telespettatori a casa per la simpatia, il sorriso contagioso, l'allegria e l'entusiasmo. Peccato che all'elenco manchi la fortuna e, secondo i più maliziosi, anche un po' di sagacia nel gioco.

Arrivata con due pacchi da aprire, uno contenente 200 euro e l'altro 10mila, il Dottore spiazza tutti con una serie di offerte. Si chiude con il grande ritorno della Regione Fortunata. Primo tiro 100mila euro, secondo tiro 50mila euro. Marito e moglie provano il colpo gobbo ma non va bene. Commovente la prima scelta: "Il Veneto, che ha salvato per due volta la vita a mio padre". Niente da fare, non è il Veneto. Secondo colpo: Angela si fida del marito e dice Basilicata. A questo punto Amadeus va dal pubblico e si rivolge a tre giovanissime spettatrici chiedendo cosa avrebbero scelto: risposta univoca, Emilia Romagna. Angela fa una smorfia, forse intuendo la malaparata. E infatti la risposta giusta è proprio Emilia Romagna, con Angela che va a casa a mani vuote.

"Mi dispiace tanto che non hai vinto ma il Dottore è stato veramente cattivo a farti tirare 6 pacchi e a chiederti 3 volte il cambio", commentano in tempo reale su X. "Spiegatemi la questione della regione fortunata che era palesemente l'Emilia Romagna a detta di tutti, non guardo spesso Affari Tuoi e non ho capitooo","No ci sono proprio rimasta male Angela così simpatica meritava di vincere", "Povera Angela, tanto carina, speravo vincesse".

Ma c'è anche chi avanza sospetti: "Ma quando verrà di nuovo incriminata la trasmissione Affari tuoi per truffa?? Credo molto presto". E addirittura: "E le ragazzine che continuavano a ridere perché era tutto palesemente FALSOOO".