Affari Tuoi, Teresa apre il pacco? Cosa fa il marito: il gesto sfuggito a tutti

Ad Affari Tuoi è andata in onda una partita davvero surreale. Teresa e il marito Francesco hanno di fatto dato spettacolo nella puntata andata inonda giovedì 25 gennaio. Teresa da Matera fa fuori quasi tutti i pacchi rossi.

Poi, come vi abbiamo già raccontato, resta all'ultimo giro con 4 blu e un pacco rosso da 50mila euro. Un caso inedito a cui il dottore risponde con un'offerta da 7mila euro. E a sorpresa, nonostante il marito fosse contrarissimo, Teresa accetta. E le cose vanno subito male. Infatti il dottore non solo ha tratto in inganno la concorrente ma anche scatenato una lite tra moglie e marito. La puntata, come è noto, è stata molto commentata sui social con la povera Teresa finita nel mirino per la sua scelta azzardata di accettare in anticipo l'offerta quando poi nel pacco numero 7, tra le sue mani, aveva 50mila euro.

"Incapace totale. Un mese da pacchista e poi...". Affari tuoi, come hanno fregato Teresa

E in tanti hanno notato la faccia del marito subito dopo l'apertura del pacco numero 7 e soprattutto dopo aver accettato i 7mila euro proposti dal dottore. Un'espressione funerea con la moglie che quasi con fare isterico gli ha detto: "Sono felicissima". Insomma l'errore di Teresa ha scatenato non pochi commenti sui social. Ma in tanti non valutano la tensione che c'è attorno a ogni scelta del concorrente ad Affari Tuoi e soprattutto la paura di tornare a casa a mani vuote.