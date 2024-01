L'Eredità, la supercazzola di Maurizio: cosa dice a Marco Liorni, pubblico basito

29 gennaio 2024 a

Altro giro, altra puntata de L'Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami, il game-show condotto su Rai 1 da Marco Liorni prima del Tg1. Un quiz storico, che si ripropone stagione dopo stagione, senza perdere pubblico e continuando ad appassionare milioni di italiani, che si cimentano a loro volta nella gara commentando e rispondendo in tempo reale su X.

Ovviamente, tra risposte, commenti e polemiche, la puntata di oggi - lunedì 29 gennaio - non fa eccezione. Nel dettaglio siamo al Triello, uno dei giochi proposti dal format, dove a misurarsi ci sono tre uomini: Matteo, il campione Cesario e Maurizio. Tre capelloni, tre volti simpatici, anche se Cesario, a causa dei suoi "eccessi verbali", non intercetta le simpatie di tutto il pubblico.

Tant'è, ecco che questo Triello attira più polemiche che complimenti. C'è chi mette nel mirino proprio Cesario, dopo una delle sue spiegazioni: "Che fastidio quando aspettano l'ultimo secondo per sfoggiare la loro cultura e poi sbagliano", attaccava Luisella. C'è anche chi critica il conduttore: "Pure in regia si sono stufati della ripetizione della risposta di Liorni, fanno partire la musica prima che lui finisca", azzardava Anna Maria. Ma a suscitare più perplessità è stato Maurizio, dopo una risposta un poco ambigua: "Maurizio che risponde alle domande di Liorni con una supercazzola...", commentava compiaciuta Luna. E in effetti, la sensazione era un po' quella.