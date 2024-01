Affari tuoi, "ma la pagano davvero?": Francesca umiliata, "minc***a"

30 gennaio 2024 a

"Ma chi vince così poco viene veramente pagato? 'Ehy ecco i tuoi 75 euro in gettoni d’oro così ti fai il pieno per tornare a casa', sembrano tipo elemosina". Un telespettatore riassume così, con ironia un po' umiliante, la sfortunata avventura di Francesca, concorrente di Affari tuoi dal Molise partita co le migliori intenzioni e tornata a casa insieme al marito Marcello con poco più di un pugno di mosche in mano.

La serata del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus inizia bene, con la signora "promossa" in studio dopo ben 48 puntate da pacchista. Se non è record, ci siamo quasi. "Se il Dottore offrisse 1.000 euro a puntata..", scherza Amadeus sperando di portare fortuna alla concorrente. No, non funzionerà.

Marito e moglie infatti sono andati avanti imperterriti, tra cambi di pacco e offerte rifiutate, arrivando però a vincere appena 75 euro nonostante tutto lasciasse presagire che la Dea bendata non fosse dalla loro. E infatti tanti telespettatori, commentando la puntata su X, l'ex Twitter, contestano le scelte della coppia. "Lo sapevo. Cambi il pacco con tre blu e un rosso in gioco… ma vai a cag***e", "Ben vi sta, chi troppo vuole nulla ottiene. Imparate ad apprezzare le piccole cose e i piccoli gesti che vi si prospettano davanti. Nulla è scontato", "Sono due pezzenti arricchiti...", "Min***ia immagina fare 48 puntate per poi andare via con 75 euro", "Pensa essere lì dalla scorsa edizione e tornartene a casa con 75 euro per colpa del disegno di tuo figlio".

Altri ironizzano: "Lui: io andrei avanti. Lei: Comunque vada io sono felice ...e vissero felici e contenti con 75 euro... Andatevi a mangiare una pizza ora... Ingordi che non siete altro", "48 puntate per portare a casa il nulla cosmico io sbatterei la testa su uno spigolo", E qualcuno tira in ballo pure il figlioletto a casa, grande fan di Amadeus e di Affari tuoi: "Matias rompi la bussola che devi cominciare a restituire 50.000 ai tuoi genitori", "Quando hanno già i soldi godo se non vincono nulla".